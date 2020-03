Teadusuuring: koronaviirusesse nakatunud inimene võib seda edasi anda ka peiteajal

Enamikul juhtudel on haiguse inkubatsiooniperiood 5-6 päeva, kuid viirus on hingamisteede proovides tuvastatav ka 1-2 päeva enne ja kuni 37 päeva peale sümptomite avaldumist. "Siin on oluline tähele panna, et viiruse tuvastamine ei võrdu nakkuslikkusega. Üldjuhul on haigus nakkusohtlik sümptomite esinemisel, kuid endiselt on teadmised piiratud," ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma, kelle sõnul võib WHO andmetel üks COVID-19 patsient nakatada keskmiselt 2-3 inimest.

Tulenevalt WHO eilsest otsusest kuulutada välja koroonaviiruse pandeemia ning tõsiasjast, et viirus levib täna ka kõikides Euroopa Liidu riikides, hindab terviseamet koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku riski kõrgeks. Lapsed ja rasedad nakatuvad samamoodi kui teised, kuid lapsed põevad haiguse üldjuhul läbi kergete sümptomitega ja rasedatel on sarnased kliinilised tunnused nagu teistel. Praegu ei ole täheldatud vastsündinutel tõsiseid tüsistusi, kui ema on raseduse ajal põdenud COVID-19 kopsupõletikku. Samamoodi ei ole täheldatud viiruse edasikandumist rinnapiimaga.

Viiruse riskirühma kuuluvad vanemealised ja krooniliste haigustega inimesed, kellel esinevad sagedamini rasked haigusvormid ja suuremad suremuse näitajad.