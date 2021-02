Teadusnõukoja liige Andres Merits: koolid tuleb viia distantsõppele ning vaja on teisigi piiranguid

Möödunud ööpäeva positiivsete testide arvuks on 667. Eile oli vastavaks numbriks 760. Veel päev enne seda 717. Kahe nädala jooksul on nakatunute arv 100 000 elaniku kohta kasvanud numbrini 603, viies meid Euroopa Liidu koroonastatistika esiviisikusse.

"Tavalise Eesti inimese tasandil ütleksin, et olukord pole lihtsalt talutav," märkis Merits tähtede poole sööstva nakatumiskõvera kohta.

Distantsõppele. Ja mitte ainult.

Mikrobioloog Andres Merits sõnas Delfiga arutledes, et tema silmis pole enam käte laiutamiseks palju ruumi järele jäänud: viiruse leviku tõkestamiseks tuleb rangemaid meetmeid asuda rakendama siin ja praegu. Aga milliseid täpsemalt?