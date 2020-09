Teadusnõukogu toetab üleriigilist öise alkoholimüügi piirangut

Valitsus teatas eile, et kehtestab 25. septembrist üleriigilise öise alkoholimüügi piirangu. Öise alkoholimüügi keeld kehtib 00.00st kuni 10.00ni kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks baarides, ööklubides, restoranides, teatripuhvetites või hotellides. Piirang kehtib esialgu kuni 24. oktoobrini.

Lutsar ütles, et teadusnõukoda kiitis valitsuse otsuse heaks. "Öine alkoholimüügi piirang vähendab liigset joomist, mis võtab inimestel piirid ära. Distants, mis peo alguses on kaks meetrit, on lõpuks kaks sentimeetrit. Piirang aitab tagada, et inimesed mäletavad selgemalt, kus nad käisid ja kellega kokku puutusid," sõnas ta.

Lutsar nentis, et baaridest ja klubidest alguse saanud puhangute puhul on kontaktsete jada väga pikk, mistõttu on eriti oluline, et nad kõik saaks tuvastatud.

Viroloog peab põhjendatuks ka seda, et nüüd otsustas valitsus kohalike piirangute asemel kehtestada meetme üleriigiliselt. "Selle otsusega ei kiirustatud. Tükk aega on kohalikke piiranguid kasutatud ja need toimisid, nüüd on aeg seda üleriigiliselt katsetada," sõnas Lutsar.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles juba septembri alguses Delfile, et üleriigiline öise alkoholimüügi piirang tuleb kindlasti.

"Alkohol kipub olema inimese käitumist selgelt muutev, tema vastutustunnet vähendav faktor. Ja hommikul ei pruugi inimene isegi tihtipeale mäletada, kellega, kui kaua ja kus ta kokku puutus erinevates meelelahutusasutustes. See teeb ka terviseameti ja PPA töö kordades keerulisemaks, kui on vaja tuvastada lähikontaktseid. Paneme palju ressurssi suhteliselt väikese sihtrühma peale, kes on suure nakkuse edasikandmise riskiga. Võrreldes sellega on koolitöö või plaaniline ravi palju vajalikumad ühiskonna toimimiseks ja seal on märksa selgemad reeglid, usaldusmeetmed ja enesekontroll, kui näiteks öistel pidudel," selgitas minister.