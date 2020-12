Teadusnõukoda soovitas valitsusel sulgeda ajutiselt Ida-Virumaa meelelahutusasutused ning saata koduõppele põhikoolid ja gümnaasiumid

Viroloog Irja Lutsar esitles teadusnõukoja soovitusi, mille fookus on eelkõige kontaktide vähendamisel. “Nakatumine pole langustrendis, pigem kerges tõusus, ja ennekõike see märgata just Ida-Virumaal. Seetõttu pooldab teadusnõukoda Ida-Virumaal rangemaid meetmeid,” ütles viroloog.

Teaduskoda peab põhjendatud piiranguteks igasugust kontaktide vähendamist Ida-Virumaal.