Teadusnõukoda soovitab lapsed 25. jaanuarist üle Eesti kooli lubada

"Kui niisugused trendid, mis viimastel päevadel näha on, jätkuvad, on ikkagi mõttekas kogu Eestis lapsed kontaktõppele saata," märkis Irja Lutsar ERRile. "See koolis käimisest saadav kasu, eriti nende laste puhul, kelle vanemad ei suuda neid kodus õpetada, on ilmselt suurem, kui haigestumine laste hulgas."

Harjumaal ja Ida-Virumaal võivad praegu käia koolis vaid algklassid (1.-4. klass) ja lõpuklassid (9. ja 12. klass), ülejäänud on kaugõppel.

Teadusnõukoja soovitusel võiks täielik kontaktõpe taastuda 25. jaanuarist, kuid otsus jääb valitsuse teha.

Lutsar soovitab tallinlastel ka Lõuna-Eestisse minna, et hõreda asustusega lumistel nõlvadel oma tervist turgutada. Lihtsalt tuleks hoiduda õhtustest koosviibimistest ja pidudest.

Seda, kas koroonaviirus käredat külma kardab, mida lähiaegadeks prognoositakse, ei oska Lutsar öelda, kuid peab siiski tõenäoliseks, et pakane ei sobi hästi ka sellele viirusele.

