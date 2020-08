Teadusnõukoda nõustub Jesse range nõudega, lisaks soovitatakse koolilastel vältida ühistransporti

Teisel juhul (reisimine riskiriigist), mil nakatumise risk on väiksem, võib alternatiivina 14 päevasele isolatsioonile kasutada PCR testimist riiki saabumisel ja negatiivse testi korral testi kordamist seitsmendal kuni kümnendal päeval. Kuni esmase testi tulemuse saabumiseni kehtib eneseisolatsioon. Negatiivse PCR testi korral asendab eneseisolatsiooni „töö-kodu“ tüüpi liikumispiirangud ja samuti oma tervise väga hoolikas jälgimine kuni 14-päevani riiki saabumisest. Vahetult riiki saabumise järgse testimise peamiseks eesmärgiks on võimalikult vara tuvastada ja isoleerida eelsümptomaatilised ja minimaalsete sümptomitega haiged. TNK on teadlik, et alternatiivne soovitus põhineb pigem mõningate riikide kogemusel ja teadmisel, et suur enamus isikutest nakatub esimese 5-6 päeva jooksul pärast kontakti koroonaviirusesse nakatunuga, ja et 10 päeva jooksul nakatub 97,5%.

5. TNK ei toeta meelelahutuse ja hobitegevuse keelamist. Samas soovitab TNK endiselt, et meelahustus ja toitlustusasutustes ja –üritustel peaks osalemine olema registreeritud ja kontaktandmed kogutud nii, et vajadusel on terviseametil kerge kontaktseid tuvastada. Eristada tuleb ka üritusi, kus vaatajate osalemine on passiivne (nt. teatrietendused, sümfoonia kontserdid jne) neist kus vaatajad aktiivselt osalevad (nt. rokkmuusika kontserdid jne.). Kui esimeste korral võib praeguses epidemioloogilises olukorras 50% täituvuse nõude kaotada eeldusel, et on välditud inimeste kogunemine väljaspool vaatesaali, siis teisel juhul peaks 50% nõue säilima.