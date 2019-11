Teadmiseks: linnavalitsusel on õigus jõude seisev sõiduk teisaldada või sootuks maha müüa

Auto omanikustaatusel tuleb silm peal hoida

Nelise sõnul omanik vahel ei teagi, et neljarattaline on veel tema nimel. Inimene võib olla sõiduki ammu maha müünud, kuid ostja pole seda enda arvele võtnud, sest riigilõiv on kallis. Maanteeameti büroos tuleb välja käia 61 eurot, e-teeninduses 48 eurot.

Sellisel juhul soovitab Nelis maanteeameti kodulehel auto võõrandamisest teatada, et mure kaelast ära saada. „Olete kiirustrahvidest ja muudest masinaga seotud muredest prii. Muidu vastutab ikkagi see, kes on maanteeameti registris kirjas,“ lausus ta.

Nelise sõnul võib linnavalitsus sõiduki teisaldada või koguni müüa.

„Juhul, kui sõiduk seisab ja omanik teavitustele ei reageeri, on võimalus algatada menetlus auto teisaldamiseks ja lõpuks see läbi kohtutäituri maha müüa. Kõik kulud kannab loomulikult see, kelle sõiduk pahandust tegi,“ ütles ta.

Nelis lausus, et esmalt üritab linn siiski rahumeelselt olukorra ära lahendada ning siiani pole veel teisaldamiseks põhjust olnud.

Artikkel on valminud osana Tartu Ülikooli ajakirjanduskursusest.