Teadlased uurivad koroonaviiruse levikut Tallinnas ja Harjumaal, testitakse 4000 juhuslikku inimest

Seireuuringu juht, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda selgitas, et just viimasel ajal on nakatunute arv Tallinnas ja Harjumaal märkimisväärselt kasvanud. „Tallinnas ja Harjumaal on nakkuskordaja kerkinud märkimisväärselt kõrgemaks kui Eestis keskmiselt. Uusi koldeid on tekitanud reisidelt saabujad, mistõttu on oluline uurida laiemalt, kas viirus võib olla Tallinnas ja Harjumaal ka varjatult levimas,“ rääkis Kalda. Täna andis seireuuringu meeskonna plaanile heakskiidu ka Vabariigi Valitsus.

Tegemist on koroonaviiruse levimuse seireuuringu seitsmenda lainega, mille käigus on plaan küsitleda ja testida juhuvalimi alusel 4000 Harjumaa ja Tallinna elanikku. Küsitlusega alustab Kantar Emor reedel. Testimiseks võtavad ninaneelust proove ja analüüsivad neid SYNLAB ja Medicum.

Uuringus osalemine on vabatahtlik, kuid uuringumeeskond loodab elanike koostöövalmidusele. „Küsimustikule vastamise ja testimas käimisega saab igaüks aidata kaasa viiruse tegeliku leviku väljaselgitamisele. See on viiruse tõkestamise edasiseks planeerimiseks äärmiselt oluline,“ rõhutas Kalda.

Ida-Viru seire tõi välja haigustunnusteta nakatunud

Äsja lõppes Ida-Virumaale keskendunud seirelaine, mille tulemused kinnitasid, et viiruse varjatud levik on olemas. 28. augustist 9. septembrini testis uuringumeeskond Ida-Virumaal juhuvalimi alusel 1350 inimest. See on umbes üks protsent piirkonna rahvastikust. Kindlaks tehti kolm nakatunut, kel haigustunnused puudusid või olid väga tagasihoidlikud. Samuti puudus neil teadaolev lähikontakt nakatunud inimesega.

Uuringutulemuste põhjal jääb täiskasvanud nakkuskandjate võimalik hulk Ida-Virumaal 100 ja 700 vahele. „Saame öelda, et nakkuse levimus Ida-Virumaal on suurenenud ja võrreldav aprillikuise olukorraga. Nakatuvad enam noored, kes põevad haigust kergelt või sümptomiteta,“ selgitas Kalda.

Tulemused kinnitavad taas, et on oluline järgida ohutu vahemaa reeglit, sest viirusekandjal ei pruugi haigusnähte alati ilmneda. Samuti tuleb püsida kodus ka kergete haigusnähtudega ning haiguskahtluse korral pöörduda perearsti poole.