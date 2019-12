TAUST | Mis sundis lahkuma seitse Postimehe ajakirjanikku?

Igatahes võttis Postimehe juhatus Jüri-Franciscus Lotmani väiteist tuld, ning kõnealust põrutavat lugu asuti ette valmistama ilma Postimehe uuriva toimetuse abita, juhatuse liikmete soovil ja majaväliste ekspertide tööna. Sellisest ootamatust vangerdusest – taoline samm näitab äärmist usalduse puudumist Postimehe uuriva toimetuse vastu - ei olnud informeeritud isegi vastutav väljaandja Merili Nikkolo, kes nädala alguses oma tagasiastumisest teatas.

Siit tekib hulk seni vastuseta küsimusi:

1. Mis nendes materjalides sisaldus, mis lugu see on, mis peaks ühiskonna alustalasid raputama?

2. Miks arvas Jüri-Franciscus Lotman, et Postimehe uuriv toimetus - mis on ju rahapesuskandaali äärmise hoolega kajastanud - peaks nüüd kuidagi latti madalamale laskma?

3. Miks ikkagi otsustas Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu, et selle teema avalikkusele avamisel on kõige õigem Postimehe uuriv toimetus hoopis kõrvale jätta? Miks ta oma ajakirjanikke ei usalda?

Raudsalu ütles täna Delfile, et sündmus pole sugugi nii dramaatiline, et mingist usaldamatusest juttu ei ole, välisekspertide kaasamine olevat tavaline. Samas on juhatuse esimehe sisuloomesse sukeldumist küllaltki raske tavapäraseks pidada - ärijuhi asi on pigem ikka ettevõtte rahalise poole eest hoolitseda.

Delfiga vestelnud Postimehe ajakirjanikud hindavad igatahes kogu asjade käiku otseseks usaldamatuse näitamiseks toimetuse suhtes, kõige paremini kõnelevad selle väite tõsiseltvõetavusest ilmselt seitse allkirjastatud lahkumisavaldust.