Tasulise viirusetesti telefoniliinid on umbes, Medicum otsib lahendusi

Toimetusega ühendust võtnud inimene, kes soovis end täna Medicumis tasulise testi tegemiseks registreerida, ei saanud eile avalikustatud telefoninumbritel helistades soovitud testi tegemise aega, sest liinid on kogu aeg kinni. Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik tunnistas, et kõnede tulv on väga suur ja inimesed ei pääse löögile.

Praegu kõneootejärjekorda Mediumis neil liinidel ei ole. See tähendab, et inimene lihtsalt helistab seni, kuni n-ö pihta saab. Kuna helistajaid on palju, e pruugi see õnnestudagi. „Loodetavasti on meil esmaspäevaks võimalik midagi paremat välja pakkuda,” ütles Allik. Kõneootejärjekorra tekitamiseks peab Medicum praegu läbirääkimisi.

Allik hoiatab, et ennast Lasnamäe Medicumi kohapeale viirusetestiks kirja panema ei maksa tulla, niimoodi registreeruda ei saa.

Medicum suudab teha umbes 30 testi päevas. Medicumi partner Synlab, kes teste analüüsib, on selleks tööle võtnud viis laborispetsialisti olemasolevatele lisaks ning on loonud võimaluse teha tööd ööpäev läbi kolmes vahetuses. Synlab suudab analüüsida 500-600 testi ööpäevas.

Medicumis saavad end alates tänasest 81 euro eest testida madala riskiga patsiendid. Siiski eeldab ka Medicum, et end testivad inimesed, kellel on selleks põhjus: nad on kas tulnud reisilt või on neil olnud kokkupuude potentsiaalse nakkusallikaga.