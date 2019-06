Tartusse tekib juurde hulk bussipeatuseid

Uued bussipeatused on järgmised: Eha (Tähe tänaval kesklinna suunas), Herne (Herne tänaval kesklinna suunas), Kaubabaas (Ravila tänaval kesklinna suunas), Killustiku (Vahi tänaval kesklinna suunas), Kroonuaia (Oa tänaval kesklinna suunas), Kummeli (Kummeli tänaval), Laululava (laululava taga, kesklinna suunas), Lille (Tähe tänaval kesklinna suunas), Linda (Tähe tänaval kesklinna suunas), kaks Linnupargi peatust (Ihaste põigul mõlemas suunas), kaks Melissi peatust (Vahi tänaval mõlemas suunas), Mileedi (Optika tänaval), Mõisapargi (Vahi tänaval linna sisenevas suunas), Piiri (Herne tänaval kesklinna suunas), kaks Puidu peatust (Puidu tänaval, üks neist lõpp-peatus), kaks Sinepi peatust (Vahi tänaval mõlemas suunas), Teguri (Võru tänaval mõlemas suunas), Välja (Põllu tänaval mõlemas suunas), Forseliuse (Teguri tänaval Võru tänava suunas), Saekoja (Kalevi tänaval linnast väljuvas suunas enne Saekoja tänava ristmikku) ja Vabadussild (Vabaduse puiesteel kesklinnast väljuval suunal).

1. juulist ei läbi uus liinivõrk enam järgmiseid bussipeatusi: kaks Haigla peatust, Ravila Tööstuspark, Silla, Tööstuse, Teguri, kaks Tähesepa peatust, Meltsiveski ja Logistikakeskus.

33 peatusel on muudetud nime, kuid asukoht jääb samaks. Nime muutmise peamiseks põhjuseks on muuta arusaadavamaks bussipeatuste asukohad. Nime muudeti, kui ühe nimega bussipeatusi oli Tartu linnas rohkem kui kaks, näiteks Kaare-nimelisi bussipeatusi on täna neli tükki. Alates 1. juulist on kaks Kaare bussipeatust Riia tänava ääres, kuid Puusepa tänava Kaare bussipeatuse (Tartu Ülikooli Kliinikumi Polikliiniku ees) nimi muutub Puusepa bussipeatuseks ja Kesk kaarel asuv Kaare bussipeatus (Asko foto ees) muutub Kesk kaare bussipeatuseks.