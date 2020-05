Tartus tulistas mees oma naise suunas ja püüdis teda ära tappa

Millest tüli alguse sai, politsei täpsustada ei tea. Ent mis sündmuskohalt vastu vaatas, oli mitu kuuliauku seinas ja naine, kes kartis, et teda taheti ära tappa.

Õnneks naine pihta ei saanud. Politseinikud pidasid mehe kuriteos kahtlustavana kinni ja võtsid ebaseadusliku relva hoiule. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Lõuna ringkonnaprokurör Raul Heido kommenteerib, et kahtlustatav tegi tulirelvast lasu teise inimese suunas. "Kui asi oleks õnnetumalt lõppenud, ei räägiks me enam katsest, kuid kuna lasud ei tabanud, jäi tegu katseks," ütleb ta. Sellise teo eest näeb seadusandja ette 6- kuni 15-aastase vangistuse.

"Saame kinnitada, et kahtlustataval relvaluba ei olnud ja tegemist oli kooselava abielupaariga. Kuid sündmuse põhjuste, relva päritolu ja muude asjaolude kohta on veel vara midagi öelda, sest sündmusest on möödas vaid loetud tunnid," lisab Heido.

Kahtlustatavana on kinni peetud 1952. aastal sündinud mees ja hetkel kogutud andmetele tuginedes taotleb prokuratuur kahtlustatava vahistamist.