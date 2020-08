Tartus Naiivis toimunud peol nakatus viis kohalikku, nende seas kaks Tartu ülikooli kliinikumi töötajat

Eile teatas terviseamet, et Tartus on tuvastatud järgmine arenev koroonakolle, kus on nakkus tuvastatud kuuel seal viibinud inimesel.

Ameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles täna Delfile, et nakatunud on viis kohalikku ja üks soomlanna. Kohalikest kaks on Tartu ülikooli kliinikumi töötajad, kelle nakatumisest eelmisel nädalal teatati. Lisaks on nakatunute seas veel üks tartlane ja kaks inimest Põhja regioonist.

Kuigi baar Naiiv kirjutas eile ühismeedias, et nende andmetel on nakatunud vaid soomlanna ja temaga baaris käinud sõbrad, kes andsid kõik positiivse koroonaproovi Soomes, siis see paika ei pea ja nakkus levis siiski baaris toimunud peol.

Terviseamet oli eilse seisuga tuvastanud, et ööklubi Vabank ja Naiivi baari kollete peale on kokku leitud üle 160 kontaktse.

Kingsepp nentis, et Naiivis toimunud peost on alguse saanud kolle, mis laieneb - homses statistikas on oodata veel positiivseid koroonaproove.