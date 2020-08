Tartus Naiivis toimunud peoga on seotud üheksa nakatunut, neist kaks on kliinikumi töötajad

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles Delfile, et nakatunud on kaheksa kohalikku ja üks soomlanna. Kohalikest kaks on Tartu ülikooli kliinikumi töötajad, kelle nakatumisest eelmisel nädalal teatati. Lisaks on nakatunute seas veel neli tartlast ja kaks inimest Põhja regioonist.

Kingsepp selgitas, et terviseamet arvestab Naiivi kui nakkuskollet, sest uusi nakatunuid seob see, et nad käisid kõik baaris toimunud peol. "Tagantjärele on küll keeruline selgeks teha, kus täpselt nakatumine toimus, aga Naiivis toimunud peol oli viirusekandja ja seal puutusid kaheksa kohalikku kõik kokku. Naiiv on seega uute nakatunute puhul ühine nimetaja," ütles meedianõunik.

Baar Naiiv kirjutas eile ühismeedias, et nende andmetel on nakatunud üks soomlanna, kes andis positiivse proovi nädal aega hiljem Soomes. Eile said nad teada, et koos soomlannaga olid kaasas ka tema neli sõpra, kuid polnud põhjust arvata, et nad oleksid viibinud nakatunutena baaris.

Baari üks omanikest Kristjan-Walter Kask andis teada, et ükski töötaja, kes tol õhtul, kui kõnealune pidu toimus, baaris töötas, pole andnud positiivset proovi.

Terviseamet oli eilse seisuga tuvastanud, et ööklubi Vabank ja Naiivi baari kollete peale on kokku leitud üle 160 kontaktse.