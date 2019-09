Tartu volikogu reformierakondlasest liige: kõik EKRE liikmed võiksid end põlema panna

Punt ütles, et võttis baaris sõna EKRE liikmete suunal emotsiooni ajel. “Ma mäletan väga hästi seda sõnavõttu,” lisas ta. Väidetavalt lisas Punt toona juurde, et EKRE liikmed võiksid endale ka haua kaevata. Kuigi esialgu Punt seda ei mäletanud, siis hiljem nentis, et ehk nii ütles ka.

Viimastel riigikogu valimistel tutvustas Punt end Tartu linnavoliniku, üliõpilase, kodanikuaktivisti ja noorena, kelle platvormi esimene suur lubadus oli tuua parlamenti rohkem empaatiat. “Kas lammutame toimivat, loome vihkamist ja liigume läänest itta või taastame valitsuse poolt lammutatu, kaitseme oma ühiskonda mõttetu vaenu eest ja tugevdame oma positsiooni maailma tegijate seas. Minu poolt igal juhul viimane valik,” seisis Pundi tutvustuses.

Reformierakondlane Punt selgitas Delfile, et empaatia saab eksisteerida ühiste alusväärtuste korral, mis tulenevad ühiskondlikest normidest. Rohkem ei soovinud ta telefonitsi küsimustele vastata.

Andrus Punt kuulub Tartu linnavolikogus haridus-, linnavara- ja revisjonikomisjoni. Punt õpib Tartu ülikoolis riigiteadusi.