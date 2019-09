Tartu volikogu reformierakondlasest liige: kõik EKRE liikmed võiksid end põlema panna

Punt märkis postitusse, et ta vabandab nende ees, kes leiavad, et samale tasemele langemine ei ole õigustatud. "Vabandan nende ees, kes tunnevad, et see avaldus neid negatiivselt puudutab," märkis Punt postituses. "Ohus on kõik meile seni olulised olnud väärtused. Demokraatia, vabadus ja võrdsus. Sihiks on võetud vihkamine, suletus, ebaeuroopalikkus ja õigusriigi mahavaikimine. Sõna on õnneks veel siiski vaba. Õpin toimunust. Lähen siiski kindlalt edasi, et meid kaitsta."

Andrus Punt kuulub Tartu linnavolikogus haridus-, linnavara- ja revisjonikomisjoni. Punt õpib Tartu ülikoolis riigiteadusi.