Tartu võimukõnelused jätkusid nädalavahetusel. Pikhof: eesmärk on läbirääkimistega uuel nädalal lõpule jõuda

Tartu reformierakondlased ja sotsid pidasid koalitsiooniläbirääkimisi isegi nädalavahetusel. Eilsel kohtumisel leidsid nad üksmeele selles, et järgnevatel aastatel tuleb süsteemselt üle vaadata liikumisraskustega inimeste ligipääsemise võimalused avalikesse asutustesse. "Ka väikestest sammudest võib teinekord piisata, et olukorda parandada. Näiteks Tartu turuhoones saab ratastoolis inimene küll ukseni, aga see käib nii raskelt, et edasi ta iseseivalt ei pääse," rääkis Pikhof.

Samuti olid partnerid ühel meelel, et linn peab koostöös eakate ühendustega välja töötama väärika vananemise strateegia. "Et linlased rohkem ühistransporti kasutaksid, plaanime üle vaadata bussiliinide graafikud ja marsruudid - need pole alati kasutajasõbralikud. Samuti on selge, et ühistuid peaks aitama parkimiskohtade väljaehitamisel, et jääks piisavalt ka tänava- ja hooviruumi," lisas Pikhof.

Kuigi üldiselt on kõnelused sujunud hästi ja ühisosa leidmiseks on sotsid ja reformikad teinud ära suure töö, on teemasid, milles pole veel üksmeelt leitud. Lauale on jäänud küsimus, kuidas teha sotsiaalhoolekandeteenused rohkematele kättesaadavaks.

"Meie tahame, et teenuse hind oleks kindel summa või protsent pensionist, aga igal juhul peaks see olema eakale taskukohane. Praegu on linna ja erasektori koduteenuste hindades suured käärid ja nendele, kes abi väga vajaksid, ei pruugi see kättesaadav olla," ütles sotside Tartu piirkonna juht.

"On ka teisi teemasid ja probleeme, kus oleme pikemalt peatunud ja vaielnud. Üks on aga ühine - mõlemal on soov lahendada tänane punnseis linnavalitsuses ja normaalselt edasi minna. Et jääks kõlama see, mis tartlaste jaoks tegelikult oluline on, mitte erakondlike poliittülide klaarimine," sõnas Pikhof.