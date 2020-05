Tartu üliõpilaskülas muutub hinnapoliitika

Nimelt muudab muutub kaheksat ühiselamut haldav MTÜ Tartu Üliõpilaskülas üüriteenuse hinnastamise poliitika selliselt, et üürihind hakkab edaspidi sisaldama ka kõiki kommunaalmakseid.

Sealhulgas on siis soojus, vesi ja kanalisatsioon ning elekter. Lisaks hakkab olema tasuta pesumasina kasutamise võimalus üliõpilasküla selvepesulates.

Üürihind on muudatuse järel läbi aasta kõikidel kuudel ühesuurune. "Üürihindade kujundamisel on arvestatud konkreetse elamu viimase kolme aasta keskmiste tarbimistega. Hindade kujundamisel on välditud hinnatõusu," selgitas üliõpilasküla kliendihaldur Maie Pavljuk Delfile.

Külma talve korral võib tema sõnul osutuda hind madalamaks, kui see on hetkel kehtiva hinnastamise puhul.

"Sarnast hinnastamispoliitikat kasutavad Põhjamaade üliõpilaskülad ja eelmisest aastast ka Taltech Üliõpilasküla, kes on oma üürnikelt saanud hulgaliselt positiivset tagasisidet," selgitas ta.