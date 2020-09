Tartu ülikoolis kaks nakatunut, nende 130 lähikontaktset on määratud eneseisolatsiooni

Terviseameti lõuna regiooni juht Tiia Luht ütles Delfile, et ligi 130 lähikontaktset, kellest suurem osa on just ülikoolist, on määratud kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Üks nakatunutest on õigusteaduskonnast, teine romanistika osakonnast. Luht selgitas, et kuna nakkusohtlikuks perioodiks peetakse proovi andmisele eelnevat 48 tundi, poleks olnud võimalik kaks täispikka koolipäeva pidanud tudengitelt välja tuua üksikuid lähikontaktseid. "Kui oled olnud ruumis nii paljude inimestega, siis on keeruline," selgitas Luht.

Luht ei näe vajadust, et Tartu ülikool peaks seetõttu minema täiendavale distantsõppele. "Nagu oleme kokku leppinud, ei pane me terveid koole korraga kinni. Üritame klassi, kursuse vi rühma kaupa lähikontaktsetega tegeleda," selgitas Luht. Tuvastatud lähikontaktsed saavad siiski õppetöös osaleda üksnes kaug- või distantsõppena.

Esialgu ei näe Luht põhjust ka tuua tagasi Tartusse alkoholimüügi piirang, mis esmaspäevaga nüüd ära lõppes. "Kui epidemioloogiline olukord halveneb, ma selle ettepaneku teen," möönis ta siiski.

Tartu üldine olukord on Luhti sõnul oluliselt paremaks läinud. "Nagu nägite, Tartu augustikuise puhanguga saime hästi kiirelt hakkama. Võtsime erinevad meetmed tarvitusele ja Tartus (nakatumine) ilusti langes. Suuremat tõusu praegu ei näe," selgitas Luht.

Lõuna regiooni suurimaks murelapseks on hetkel hoopis Võrumaa, kus 100 000 elaniku kohta on kahe nädalaga nakatunud lausa 45 inimest. "See juba ütleb nii mõndagi. Kaks aktiivset kollet, üks on sünnipäevaga seotud kolle 12 inimesega, teist kollet jagame Lääne regiooniga, selles on 9 isikut," selgitas Luht.

