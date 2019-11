Tartu ülikooli teadlased leidsid digiallkirjastamises nõrga koha

RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Margus Armi sõnul kehtib digiallkiri ka siis, kui selle aeg on hilisemaks muudetud. "Allkirja puhul on kõige tähtsam inimese tahteavaldus ning artikkel seda kahtluse alla ei saa. Samuti pole tegemist ID-kaardi nõrkusega või probleemiga. Allkirjastatud dokumendi sisu pole võimalik mingil moel muuta,“ rõhutas ta.

Uue ajatempli küsimine on sarnane sellele, kui tehakse koopia füüsiliselt dokumendist, mille ainsaks erinevuseks on hiljutisem allkirjastamise kuupäev, selgitas Arm ning lisas, et neid kahte dokumenti võrreldes saab välja selgitada, kumb dokument on originaal. "Hilisem pahatahtlik ajatempli muutmine ei muuda esialgse digiallkirja kehtivust ega dokumendi sisu," rõhutas ta.

Allkirjastamise aja muutmine ei ole iseenesest süütegu, kuid samas oli Arm seisukohal, et allkirjastatud dokumendi kuupäeva hilisemaks muutmine ei ole aktsepteeritav tegevus.

"Teadlaste seisukoht on, et ainult kohus saab digiallkirja tühistada," sõnas Arm. "Kohtud aga pole seni olnud teadlikud DigiDoci tarkvara valideerimise taga olevast algoritmist, mis võimaldab ajatemplit muuta. Osapool, kes nõuaks kohtult digiallkirja tühistamist peaks suutma kohust veenda ka selles, et digiallkiri ei vasta juriidilistele nõudmistele. Teadaolevalt ei ole selliseid juhtumeid praegu esinenud."

Euroopa Liidus pole kokku lepitud, kas allkirjastamise on PIN-koodi sisestamise aeg, sertifikaadi kehtivuse kontrollimise aeg, ajatempli kinnitatud aeg või kui valmib kogu konteiner ehk uus dokument koos allkirjaga. „Seda võib võrrelda paberi allkirjastamisega: kas allkirjastamise aeg on hetk, kui haarati kätte pastakas, võetakse ära pastakakork, kui pastakas puudutab paberit või aeg kui inimene on oma signatuuri ära kirjutanud ja lisanud kuupäeva," rääkis Arm.

Eestis praktikas nimetatakse digiallkirjastamise ajaks hetke, kui kõik kolm komponenti (ajatempel, sertifikaadi kehtivuse kontrolli aeg ja PIN kood on sisestatud) on olemas.