Tartu Ülikooli seireuuring näitab jätkuvalt koroonaviiruse madalat levimust

Kahe nädala jooksul on uuringus kokku juhuvalimi alusel intervjueeritud 6024 ja testitud 4728 täisealist elanikku. Testimisel on tuvastatud kokku 12 koroonaviiruse suhtes positiivset, kellest seitsmel oli viirus enne uuringu läbiviimist diagnoositud, neist kuus olid uuringu läbiviimise ajaks tervenenud.

Tulemuste põhjal saab järeldada, et laialdast nakkust ühiskonnas ei esine, koroonaviiruse levimus on nädalate lõikes stabiilne. Järkjärguline piirangute leevendamine on teadlaste hinnangul põhjendatud.

„Jätkame edukat koostööd Tartu Ülikooli teadlastega, kelle teadusuuring aitab hinnata viiruse levikut ühiskonnas. See on veelgi olulisem kahe nädala pärast, mil saame hinnata sel nädalal jõustuvate piirangute leevendamise mõju nakkuse laiemale levikule,“ lausus peaminister Jüri Ratas.

Peaminister tõi välja, et eilsest alustas ka teine Tartu Ülikooli teadlaste rühm antikehadel põhineva seroepidemioloogilise uuringu läbiviimist Saaremaal ja Õismäel, mis aitab hinnata koroonaviirusega kokku puutunud inimeste hulka. „Teadlaste töö on äärmiselt oluline, et oleksime viirusepuhangu teiseks laineks võimalikult varakult valmis ja suudaksime sellele kiirelt ning tõhusalt vastata,“ ütles Ratas.

Seireuuringu teisel nädalal viidi läbi 3135 intervjuud ja testiti 2495 täisealist elanikku. Testimisel tuvastati kaheksa koroonaviiruse suhtes positiivset, kellest kuuel oli viirus enne uuringu läbiviimist diagnoositud. Esimese nädala tulemused tagantjärele täienesid ehk lisandus 226 testi, millest üks oli positiivne.

Tartu Ülikooli seireuuringu juht professor Ruth Kalda selgitas, et viiruse tegeliku leviku hindamisel tuleb arvestada, et kuus nakatunut olid haiguse läbi põdenud märtsis või aprillikuu alguses ning tunnistatud praegu tervenenuks. Seega olid uuringu läbiviimise ajal nakkusohtlikud neist üksnes pooled.

„Kuna kahe esimese laine põhjal võime öelda, et praegu on viiruse levimus Eestis madal, siis saame teha kahenädalase pausi ja vaadata seejärel, kas kaubanduskeskuste avamisel on mõju viiruse levikule. Vajadusel teeme ühe uuringu laine ka enne jaanipäeva ning kui epidemioloogiline olukord on stabiilne, jätkame viiruse leviku jälgimist sügisel,“ ütles Kalda.