Tartu Ülikooli seireuuring: koroonasse nakatunute arv püsib suur, kuid näha on stabiliseerumise märke

11.–21. detsembrini võeti proov inimeselt, kelle seast leiti üle Eesti kokku 30 nakatunut. Neist kahel kolmandikul olid haigustunnused, kuid hoolimata sellest suurem osa neist endal koroonaviirust ei kahtlustanud. Uuringu andmeil on täiskasvanud elanikkonnast nakkusohtlikke inimesi 1,1% ehk umbes 12 000. See tähendab, et koroonaviirust kannab Eesti elanikest iga 90. täiskasvanu.

Seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on viiruse levik endiselt laialdane ja Ida-Virumaal on nakatunud iga 20. elanik, kuid sellegipoolest on Tallinnas ja Ida-Virumaal näha stabiliseerumise märke. Samal ajal tuleb kõikjal suhtuda ettevaatusabinõudesse väga tõsiselt, sest näiteks mitmes Lõuna-Eesti piirkonnas on viiruse levimus kasvanud. „Võime siiski öelda, et 24. novembril kehtestatud üldine maskikandmiskohustus on hakanud mõju avaldama. See annab julgust, et reegleid järgides saame haiguse pidama,” ütles Kalda.

Teadlastele teeb aga muret, et üle pooled kergete haigustunnustega nakatunud ei kahtlusta endal koroonaviirust ega järgi seetõttu ka vastavaid piiranguid. „Arvestades viiruse laialdast levikut Eestis ja haiglate ülekoormust, on äärmiselt oluline, et inimesed läheksid ka pisemate haigustunnuste korral testima, püsiksid kodus ja kasutaksid telefonides HOIA rakendust, mis teavitab kokkupuutest koroonahaigega,” rõhutas Kalda. „Mida vähem on inimeste vahel lähikontakte ja mida varem nakatunuga kokkupuutest teada saadakse, seda paremini õnnestub viiruse levikut pidurdada,” sõnas ta.

Lähikontaktidest hoidumine on tõhusaim viis viiruse leviku pidurdamiseks

Uuringust ilmnes, et maskikandmiskohustust täidab pea 95% küsitletuid. Suurenenud on ka ohutu vahemaa järgimine. Endiselt on aga levinud nooremate täiskasvanute kohtumine väiksemates seltskondades. Füüsilisi kohtumisi väldivad praegu pooled küsitletud. Kevadise eriolukorra ajal tegi seda kolmveerand uuringus osalenuid. „See on meie igapäevases käitumises väga oluline valik, mille mõjul on võimalik nakatumiskõvera tõusu takistada ilma, et peaks ametlikke lisameetmeid rakendama,” selgitas Kalda.