Tartu Ülikooli rektor: Tanel Kiige tegevusetus takistab teadustööd ning kahjustab Eesti mainet

Ta viitab, et tänavu 15. märtsini kehtis inimgeeniuuringute seaduse redaktsioon, mille järgi pidi andma Eesti geenivaramu töötlemisele hinnangu eetikakomitee, mille moodustamise õigus ja kohustus oli Tartu Ülikoolil. "Seda ülesannet täitis Tartu Ülikooli inimgeeniuuringute eetika komitee. 15. märtsil 2019 jõustus inimgeeniuuringute seaduse muudatus, millega muudeti seadust selliselt, et geenivaramu töötlemisele hinnangut andva uuringueetika komitee moodustamise õigus ja kohustus läks üle sotsiaalministrile," märgib ta. "Sotsiaalminister ei ole oma seadusest tulenevat kohustust tänaseks juba enam kui poole aasta jooksul täitnud ning selle tulemuseks on olukord, kus Eesti riigis ei ole eetikakomiteed, millel oleks pädevus Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu tehtavate projektide kohta hinnangut anda. Sotsiaalminister ei ole uuringueetika komiteed moodustanud vaatamata sellele, et Tartu Ülikool on seda kohustust ministeeriumile korduvalt meelde tuletanud ja selgitanud, et eetikakomitee puudumine halvab Eesti geenivaramu tegevuse."