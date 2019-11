Tartu ülikooli rektor langetas latti: uue ametiauto hanke nõuded on pisut leebemad

Kui eelmine hange nõudis 150-kilovatise mootoriga esmaklassimasinat, millel oleks kindlasti 4-tsooniline kliimaseade ja täisnahast istmekatted, siis nüüd otsib kool autot, mis oleks vähemalt 140-kilovatise mootoriga. Lisaks 10 kilovati loovutamisele ollakse nõus autoga, kus on automaatne kliimaseade ja kombineeritud nahkistmed. See tähendab, et istmed võivad olla naturaalsest ja kunstnahast.

Läbikukkunud hankel uuriski üks pakkuja, et kas rektorile passiks 143-kilovatise mootori, 3-tsoonilise kliimaseade ning naturaal- ning tehisnahast istmekatetega masin. Kui toona öeldi sellisest autost ära, siis vaadates uusi tingimusi, on tõenäoliselt küsimus võetud tingimuste muutmise aluseks. Nüüd klapiks toona sobimatu auto kenasti hanke tehniliste nõuetega.

Viimase hanke puhul nentis ka näiteks autode edasimüüja Silberauto, et nende tootevalikus sobivat mudelit polegi.

Möödunud hanke eeldatav maksumus oli 50 000 eurot, koos käibemaksuga läheks Emajõelinna ülikooli rektori auto koolile maksma umbes 60 000 eurot.

Praegu vurab Asser ning ta autojuht ringi 2011. aasta Volkswagen Phaeton GP 3-ga, millel on 176-kilovatine mootor.

Novembri alguses edastas Tartu ülikool, et praegune rektori ametiauto nõuab aastas 9080 eurot, lisaks on kõrgkooli palgal autojuht-asjaajaja, kelle tööjõukulud on ühes kuus 1311,24 eurot.

Tallinna ülikooli rektoril Tiit Landil ametiautot pole, Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo sõidab rendiauto Mercedes-Benz 220-ga. Aaviksool autojuhti pole ning tema ametiauto läks mullu TTÜ-le maksma 9335 eurot.