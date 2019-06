Tartu ülikooli raamatukogu uueks juhiks valiti Krista Aru

Krista Aru lööb kaasa paljude kultuuri- ja teadusorganisatsioonide tegevuses, muu hulgas on ta Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu liige, Eesti Rahva Muuseumi nõukoja liige, MTÜ Jaan Tõnissoni Seltsi juhatuse esimees ja Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige.

Aru on pälvinud Valgetähe III klassi teenetemärgi (2000) ja Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia (2005) ning talle on antud Tartu rahvakultuuri hoidja (2012), Tartumaa rahvakultuuri edendaja (2012) ja aasta kodaniku (2012) aunimetus.

Mariann Raisma on juhtinud Tartu ülikooli muuseumi alates 2010. aastast. Ta on hinnatud spetsialist ja tugev juht, kelle senine töö on olnud väga mitmekülgne. Raisma tunneb muusemitööd väga hästi ning on tegutsenud nii õppejõu, teadlase, teaduse populariseerija kui ka kuraatorina.

Arendusprorektor Erik Puura ütles, et Mariann Raisma suudab panustada museoloogia arendamisse Eesti ja rahvusvahelisel tasemel. Raisma juhtimisel on Tartu ülikooli muuseumi nähtavus märkimisväärselt suurenenud. Muuseum on oma töö eest pälvinud tunnustust ka Eesti muuseumiauhindade jagamisel.

Mariann Raisma ütles, et ta näeb Tartu ülikooli muuseumi kompetentsikeskusena, mis tegeleb ülikooli- ja teadusloo uurimise ja eksponeerimisega. „Kuna ülikooli roll muutub ühiskonnas järjest olulisemaks, muutub ka ülikooli muuseumi tähendus. Milleks on ülikoolil ja ühiskonnal sellist muuseumi täna tarvis? Ma usun, et ülikooli muuseum on osa meie ülikooli identiteedist, milleta me ei kujuta ülikooli ette. Selleks, et muuseum oleks tähenduslik ühiskonnale ja oluline ülikoolile, tuleb arendada korraga kolme omavahel põimunud suunda: kompetentsikeskuse, varamu ja kohtumispaigana,“ rääkis Raisma.

Raisma on õppinud Tartu ülikoolis ajalugu ja Amsterdamis museoloogiat. Aastatel 2006–2010 õppis ta Eesti Kunstiakadeemia doktorantuuris (õpingud on lõpetamata).

Enne Tartu ülikooli muuseumi direktori ametikohale asumist töötas Raisma aastatel 2006–2010 Eesti Ajaloomuuseumi arendusdirektorina. Ta on töötanud ka Tartu Kunstnike Liidus ja Eesti Kunstimuuseumis.

Mariann Raisma kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni (Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu, Eesti Muuseumiühing), on muuseuminõukogu aseesimees ja Euroopa Muuseumi Foorumi (EMF) rahvuslik korrespondent. Ta on publitseerinud erialakirjandust ning seotud paljude pärandivaldkonna projektidega.

Konkursid Tartu ülikooli raamatukogu ja muuseumi direktori ametikohtadele kuulutati välja märtsi keskel. Mõlemad direktorid valiti ametisse viieks aastaks.

Krista Aruga lepitakse tööleasumise aeg kokku lähiajal. Mariann Raisma uus ametiaeg muuseumi direktorina algab 16. augustil.