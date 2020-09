Tartu ülikooli kliinikumi uueks juhiks valiti Priit Perens

Kliinikumi nõukogu esimehe Urmas Klaasi sõnul toetas nõukogu Priit Perensit tulenevalt tema eelnevast kogemusest suurettevõtte tegevjuhina, aga ka nõukogu esimehena ja liikmena rahvusvahelistes ettevõtetes. "Nõukogu tõstab esile Priit Perensi juhtimiskogemust, sealhulgas on tal laialdane kogemus erinevate struktuurireformide läbiviimisel nii Eesti kui rahvusvahelistes institutsioonides," selgitas Klaas.

Perensi sõnul on tema eesmärk Eesti meditsiini juhtivas raviasutuses edasi arendada patsiendikeskset ravi, väärtustada meeskonnatööd ja teha head koostööd Tartu Ülikooliga. "Et arendada patsiendikeskset ravimudelit, soodustada kaasavat juhtimist ja meeskonnatööd, on kliinikumi nõukogu algatanud struktuuri- ja juhtimisreformi, mida asun edasi viima,“ sõnas Perens.

Kliinikumi uus juht on olnud seotud Eesti pangandusega selle algusaegadest, töötades erinevatel positsioonidel. Ta oli aastatel 2008–2014 Swedbank AS-i tegevjuht ja aastatel 2015–2017 Swedbank Grupi tegevjuhtkonna liige, vastutades Balti panganduse eest, olles samas ka Baltikumi tütarpankade nõukogude esimees. Aastatel 2017–2019 oli ta nõukogu liige Swedbank Grupi Eesti, Läti ja Leedu pankades.

Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis majandusküberneetika eriala cum laude ning on õppinud Tartu Ülikooli doktoriõppes majandusfilosoofiat. Aastast 2017. aastast on ta Eesti haigekassa nõukogu liige.

Tartu ülikooli kliinikumi uus juhatuse esimees asub ametisse 1. oktoobril 2020.