Tartu Ülikooli kliinikumi töötaja: paksu verd on palju. Ei jõudnud ära oodata kliiniku juhatajatest vabanemist

TÜ kliinikumi anonüümseks jääv töötaja loodab, et Eelmäe hoiab sirget selge. Pikalt on oodatud, et ta asuks muutma personalipoliitikat ja looma võimalusi värskendada kliinikute juhtide ridu, kus on töötaja sõnul aastakümneid olnud probleeme ringkaitse, probleemide kinnimätsimisega ja korruptsioonihõnguliste käitumistega.

Juba mullu aprillis Eesti Päevalehele antud intervjuus ütles Priit Eelmäe, et personalipoliitikas muudatused tulevad ja kliinikute juhtimisse on vaja värsket verd.

Tõele ei vasta ka kliinikujuhtide etteheide, et nende ametikohad kaovad. Eelmäe kirjutab töötajatele saadetud kirjas, et kuulutab esmajoones välja majasisese konkurssi uutele kliinikujuhtidele, kus saavad ka senised juhid endiselt osaleda. Kui asutuse seest ei peaks juhte leidma, tehakse veebruaris avalik konkurss.

"Vanad peerud ei suuda oma kohtadelt taanduda," ütleb üks kliinikujuhtide suhtes kriitiline töötaja. "Puudutab neid vanu juhte, kes on aastakümneid oma tahte järgi toiminud." Ta selgitab, et asutuses on paksu verd palju ning suur osa töötajatest ei jõudnud ära oodata, et kliinikumis hakkaks puhastus pihta.

Avaldame ka täismahus üle-eile kliinikumi töötajatele saadetud kirja.

Üleminek kaasajastatud juhtimis- ja karjäärimudelile