Tartu Ülikooli Kliinikumi sisene lõhe: 78 töötajat põrmustavad juhtide nõudmised

Kui läinud teisipäeval nõudsid 19 kliinikumide juhti lisaks juhatuse esimehe Priit Eelmäe lahkumisele ka Tartu linnapea Urmas Klaasi tagasiastumist haigla nõukogu esimehe koha pealt, otsustasid täna, viis päeva hiljem, oma vastulause esitada tervelt 78 Eesti mainekaimas raviasutuses töötavat isikut.

Pöördumine, milles kinnitatakse toetust juhatuse esimehele Priit Eelmäele ning nõutakse haiglasiseseid uuendusi, on lühike:

Austatud Tartu Ülikooli Kliinikumi asutajad

Ajakirjandusest on jäänud mulje, et Kliinikumi tulevik sõltub vaid juhatuse ja praeguste kliinikujuhtide koostööst. See ei ole nii.

Samuti jääb mulje, et koostööd takistab vaid juhatuse esimees. Seegi ei ole tõsi, koostööks on vaja ka teise poole tahet.

Oleme veendunud, et Kliinikumi kahjustav meediakampaania tuleb kohe lõpetada.

Kliinikumis on nii häid mõtteid kui pealehakkamist neid ellu viia. Oleme valmis koostööks juhatuse ja nõukoguga Kliinikumi struktuuri ja töökorralduse tulevikumudeli kujundamisel.

Kinnitame ka, et ravitöö toimub Kliinikumis tavapäraselt ning arutelud parima tulevikutee üle ei sea ohtu ühtegi patsienti.

Taustast

2018. aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi etteotsa asunud Priit Eelmäe sattus suurema pahameele sihtmärgiks möödunud aasta aprillis, mil avaldas soovi hakata välja vahetama Eesti suurima haigla kliinikumide juhte - seda kõike suurte muutuste tuules, mida tema asumine vastavale positsioonile ka algselt lubas.