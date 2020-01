Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu otsustas Eelmäe ametisse jätta

Ta kinnitab, et on valmis igakülgseks koostööks kõikide kliinikute ja meditsiiniliste teenistuste juhtidega ning teiste kliinikumi töötajatega. „Tartu Ülikooli Kliinikum on Eestis eriline asutus ning siin töötavad väga erilised inimesed – minu ja kõikide teiste siin töötavate inimeste jaoks on see ka suur vastutus ning kohustus. Töörahu taastamine on esmatähtis,“ ütles Eelmäe.

Juhatus tutvustas nõukogule ettepanekuid järgmisteks sammudeks. Esimeste sammudena on esmatähtis kõikide osapoolte, keda muudatus otseselt puudutab, ära kuulamist ja süvitsi kaasamist. „Eestis unikaalsele ülikoolihaiglale on kõige olulisem koostööpartner Tartu ülikool,“ kinnitas Eelmäe.

Ravijuht Andres Kotsar ütles, et viimastel päevadel saadud tagasiside kinnitab, et muudatused aitavad säilitada kliinikumi atraktiivse tööandja staatuse järelkasvu silmis ka edaspidi. „Tähelepanuta ei saa jätta üldist tervishoiumaastiku fooni, mis ootab muutusi kliinikumis,“ täiendas dr Kotsar.

„Muudatused on pikaajaline protsess ja nii mina kui minu meeskond on saanud väärtusliku õppetunni. Muutuste vajalikkuse kinnituseks on sajad inimesed väljendanud oma arvamust. Mõistan täiel määral inimeste raskeid tundeid ja juhatus on avatud edasiste sammude paindlikul ja kaasaval planeerimisel. Juhina võtan tagasisidet minu juhtimisstiilile väga tõsiselt ning keskendun inimestevaheliste suhete parandamisele ja üksteisemõistmise taastamisele,“ lubas Eelmäe.

Mis toimus?

Kirjas seisab, et Eelmäe senised teod ja käitumisviis on kaotanud igasuguse usalduse kliinikumi juhtkonna ja vahetute allastme juhtide – kliinikute juhatajate, meditsiiniliste teenistuste direktorite – vahel.

"Pooleteise aasta jooksul on usaldamatus vaatamata kõigile meiepoolsetele jõupingutustele ainult süvenenud. Pärast 8. jaanuari koosolekut ei näe me võimalust, kuidas sellisel õhkkonnas oleks võimalik tagada rahulik töö kliinikumi eesmärkide täitmisel, ennekõike aga konstruktiivne koostöö Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vahel. Selles olukorras ei näe me muud lahendust, kui avaldame umbusaldust kliinikumi juhatuse esimehele Priit Eelmäele ja palume kliinikumi nõukogul juhatuse esimees usalduse kaotamise tõttu tagasi kutsuda," teatavad kliinikute juhid, kes väljendavad valmisolekut oma seisukohti nõukogule lähemalt tutvustada.

Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla 16 TÜ kliinikumi kliinikute juhti: Margus Lember, Sven Janno, Pilvi Ilves, Jaan Eha, Aare Märtson, Urmas Lepner, Pille Taba, Joel Starkopf, Külli Kingo, Vallo Tillmann, Helle Karro, Kuldar Kaljurand, Rein Kuik, Taavo Seedre, Peeter Padrik ja Rain Jõgi.