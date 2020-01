Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu otsustas Eelmäe ametisse jätta. Kliinikute juhtide töölepingud lõppevad selle aastaga

Teiseks jäeti rahuldamata kliinikujuhtide umbusaldusavaldus juhatuse esimehele Priit Eelmäele. Samas tõdes Klaas, et senises juhtimispraktikas on vaja teha korrektuure. „Juhatus on lubanud muuta juhtimispraktikat, et nii saaks koos suurt eesmärki ellu viia,” kommenteeris ta ning pööras ka tähelepanu Eelmäe vabandusele ja valmisolekule viia muudatused läbi leebemalt ja kaasavamalt.

Kolmandaks otsustas nõukogu ellu kutsuda töörühma, mis hakkaks ette valmistama seda, mida kliinikumi juhatus juba viimased seitse kuud ette on valmistanud. „Töörühma ülesanne on see, mis neile ülesandeks saab,” ütles Klaas ning lisas, et kliinikumi juhatus peab kuu lõpuks esitama töörühma koosseisu, tegevuskava ja eelarve.

Otsuse tõi erakorraline koosolek

Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu kogunes erakorraliselt täna hommikul, et arutada kliinikumi all tegutsevate kliinikute juhtide umbusaldusavaldust kliinikumi esimehele Priit Eelmäele, kes plaanis juhtimismudelis muudatusi teha. Üle kolme tunni kestnud koosolekul leiti, et Eelmäed ei ole põhjust ametist vabastada.

Klaasi sõnul peab nõukogu kahetsusväärseks tekkinud juhtimiskriisi ning on veendunud, et seda saab lahendada koostöös kõigi osapooltega.

Nõukogu otsustas, et uus karjäärimudel ning struktuurireform rakendatakse kliinikumis tähtajaga 31. detsember 2020. Juhtimisalaste muudatustega minnakse edasi ja kõigi kliinikumi allüksuste juhtide tähtajatud juhtimisülesanded muudetakse tähtajalisteks lõpukuupäevaga 31. detsember 2020.

Kliinikumi uuendatud organisatsiooni struktuur ja rakenduskava esitatakse nõukogule hiljemalt 1. septembriks. Ülaltoodud ülesannete täitmiseks ja kliinikumi tööpere kaasamiseks esitab juhatuse esimees nõukogule 31. jaanuaril 2020 töörühma koosseisu, tegevuskava ja eelarve. Sellest lähtuvalt tühistab juhatus teatise, mis edastati kliinikute juhtidele 8. jaanuaril 2020.

"Arvestades ühisosa eesmärkides ja juhatuse esimehe valmisolekut kaasavamaks juhtimiseks ning avatud diskussiooniks, leiame, et juhtimiskriis on koostöös lahendatav," sõnas Klaas.

"Mul on väga kahju, et pinged sellisesse punkti jõudsid ja palun selle pärast vabandust," ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe.

Ta kinnitab, et on valmis igakülgseks koostööks kõikide kliinikute ja meditsiiniliste teenistuste juhtidega ning teiste kliinikumi töötajatega.

"Tartu Ülikooli Kliinikum on Eestis eriline asutus ning siin töötavad väga erilised inimesed – minu ja kõikide teiste siin töötavate inimeste jaoks on see ka suur vastutus ning kohustus. Töörahu taastamine on esmatähtis," ütles Eelmäe.