Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu kogunes erakorraliselt, et arutada Eelmäe vastu avaldatud umbusaldust

Tartu arstid ja tervishoiutöötajad koguvad Tartu ülikooli kliinikumi esimehe Priit Eelmäe toetuseks allkirju.

"Tartu Arstide Liit on kliinikumi nii eelmise kui ka praeguse juhatustega olnud heas läbisaamises," sõnas Tartu Arstide Liidu esindaja Neve Vendt ametikaaslastele saadetud kirjas. "Kliinikute juhid on andnud eksitavat informatsiooni nii oma töötajatele kui ka meediale, et muudatused tulid neile ootamatult."

Vendt lisas, et kliinikute juhtide umbusaldusavaldus kliinikumi juhatusele tuli üllatusena, sest just mõned nädalad varem oli kliinilise meditsiini instituut karjäärimudeli allakirjastanud.

Tartu Arstide Liit on keskkonnas petitsioon.com loonud toetusavalduse Eelmäe ning laupäeva pärastlõunaks on selle allkirjastanud üle 300 inimese.

"Oleme veendunud, et muutused Tartu Ülikooli Kliinikumis on hädavajalikud," seisab pöördumises. "Usume, et juhatus on planeeritavate muudatustega õigel teel. Arusaadavalt ei meeldi muutused kauaaegsetele kliinikute juhtidele, kes on sunnitud oma mugavustsoonist loobuma ning juhtivpositsioonil tähtajaliselt jätkamiseks konkureerima. Meie hinnangul on juhtivpositsioonide tähtajaliseks muutmine oluline erialade arenguks, annab noortele kolleegidele selge karjääriperspektiivi, parandab tööõhkkonda ja kasvatab tulevast juhtide põlvkonda."

Tartu ülikooli kliinikumi nõukogusse kuuluvad Eero Vasar, Ennu Sepp, Kristjan Vassil, Maris Jesse, Rain-Allan Kiivet, Vladimir Šokman ja nõukogu esimees, Tartu linnapea Urmas Klaas.