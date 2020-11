Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku sünnitusosakonnas viibis koroonahaige isa

Karro selgitab Delfile, et Tartu Ülikool Kliinikumis kehtib 25. novembrist punane ohutase. "Ohutasemeid on kliinikumis kokku kolm ning need kehtestatakse kriisijuhtimismeeskonna ja infektsioonikontrolli teenistuse ettepanekul. Ennekõike lähtub taseme muutus Eesti epidemioloogilisest olukorrast, sealhulgas Tartumaa omast," märgib ta. "Punase ohutaseme eesmärk on kaitsta nii haiglaravil viibivaid kui ka ambulatoorsetel vastuvõttudel käivaid patsiente, aga ka tervishoiutöötajaid, kelle panus COVID-19 pandeemia olukorras on võtmetähtsusega."

Samadel alustel on kehtestanud piirangud tema sõnutsi ka naistekliinikus – et pakkuda vastsündinutele ning sünnitanud emadele võimalikul turvalist ja haigustevaba keskkonda. "Vastab tõele, et sünnitusosakonnas viibis isa, kes osutus COVID-19 positiivseks. Olgugi, et osakonnas jälgiti kõiki reegleid, kasutati isikukaitsevahendeid ja keegi töötajatest ei ole nakatunud, suunas kliinikum isaga kokku puutunud töötajad eneseisolatsiooni. Niisamuti ei ole haigestunud patsiendid."

Karro ütleb, et juhtum ilmestab, miks on oluline patsientidele ohutu keskkonna tagamise kõrval ka sünnitusosakonna tervishoiutöötajate kaitsmine – sünnitusabi peab jätkuma igas olukorras. "Seetõttu, ohutust silmas pidades, tehakse kõikidele sünnitajatele COVID-19 test. Kui sünnitajaga on kaasas tugiisik, tuleb ka temal teha COVID-19 test. Tugiisiku test on tasuline (21 eurot). Tugiisik saab viibida sünnitaja juures, ent perepalatisse, olusid arvestades, ei ole võimalik jääda."

Karro palub patsientidelt mõistvat suhtumist. "Kinnitame, et naistekliiniku personal on sünnitajatele igakülgseks abiks, ühtlasi pakkudes parimat võimalikku professionaalset sünnitusabi teenust ka keerulisemate sünnitusjuhtumite korral."

