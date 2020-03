Tartu ülikooli kliinikumi juht Priit Eelmäe sai keset kriisi sule sappa

Kliinikum moodustas 13. märtsil kriisijuhtimismeeskonna professor Joel Starkopfi juhtimisel, kes on väga edukalt tegutsenud ettevalmistustega Covid-epideemiaga toimetulekuks Kliinikumis.

"Kuid eriolukord ja plaanilise töö lõpetamine tähendab suuri ümberkorraldusi ka mitte-Covid haigete käsitlemisel nii kliinikumis kui kliinikumi vastutuspiirkonnas. Kahjuks muutub lähinädalatel keerulisemaks ka kõigi mitte-Covid haigete ravi ja hädavajaliku taseme hoidmine nõuab ulatuslikke ettevalmistusi kõigis kliinikutes ja teenistustes, mis peab toimuma plaanipäraselt ja koordineeritult," ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas.

Nimetatud ülesannete täitmisele ei ole nõukogu hinnangul juhatuse esimees Priit Eelmäe pühendanud piisavat tähelepanu, mistõttu tema jätkamine kriisiolukorra juhina ei ole võimalik ja kliinikumi nõukogu otsustas tänasel koosolekul juhatuse esimehe Priit Eelmäe 27. 03 tagasi kutsuda.

"Täname Priit Eelmäed tema senise panuse eest. Koostöös kogu tööperega on kliinikumi patsiendikesksus teinud sammu edasi," ütles Urmas Klaas.

Priit Eelmäe ütles, et pole valmis täna veel olukorda kommenteerima. „Kui te olete kuskile oma südame ja käe andnud ja otsused on sellised – mis seal salata, ka ootamatud –, siis tuleb pisut mõtteid koguda. Aga ma arvan, et teate, mis on terve see aasta toimunud. Koroona on koroona ja see elab oma elu. Ma siiralt loodan, et kliinikumi töötajad tulevad ka selles keerulises olukorras väga hästi toime, aga eks maailm on märkimisväärselt keerulisem.”