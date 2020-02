Tartu ülikooli kliiniku juhatus kaalub kliinikute juhtidega tekkinud konflikti lahendamiseks lepitaja kaasamist

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe peab ühes juhatusega lahendama tüli kliinikute juhtide ning TÜ kliinikumi vahel. Kuigi Eelmäe vabandas jaanuari keskel kliinikute juhtide ees senise suhtlusstiili pärast, pole omavahelised suhted enam korda saanud.

“Tartu ülikooli kliinikumi juhatus on endiselt seisukohal, et kliinikumile kui organisatsioonile on muutused väga vajalikud. Probleemi lahendamiseks on nõukogu loonud motiveeritud ja pädeva töörühma, mille töösse plaanitakse kaasata ka kliinikute juhid,” rääkis Eelmäe Delfile. “Kliinikumi juhatus on pakkunud ka lepitaja kaasamist – näiteks arstide liidu näol. Juhatus on valmis dialoogiks ja koostööks ning loodab, et kõik asjaosalised lähtuvad kliinikumi kui asutuse heast käekäigust ning tulevad ühise laua taha,” lisas ta idee probleemi lahenduseks.

Ükski töötaja veel ametlikku lahkumisavaldust ei ole Eelmäe lauale viinud.

Millest üldse konflikt aga alguse sai? 8. jaanuaril tutvustas Priit Eelmäe kliinikute juhtidele tähtajaliste juhtimisülesannete üleminekut. Sel päeval lähtuti ajakavas kliinikumi nõukogu 13. detsembri otsusest, mille järgi oleksid juhtimisülesanded muutunud tähtajaliseks 2020. aasta 1. aprillist.

“See tähendas seda, et kõikidele kliinikute juhtidele tagatakse tähtajatu töö kliinikumis vanemarst-õppejõuna ning nii Priit Eelmäe kui ka ravijuht Andres Kotsar, kellele kliinikute juhid vahetult alluvad, rõhutasid, et loodavad kõikide seniste kliinikute juhtide otsusele kandideerida lisaks ka tähtajalisele juhtimisülesandele,” edastas TÜ kliinikum. Seetõttu oli esialgses kavas planeeritud majasisene konkurss tähtajalistele juhtimisülesannetele, et luua karjääri tegemise võimalus eelkõige kliinikumi enda töötajatele. “Alles siis, vajadusel, oleks alanud majaväline konkurss,” lisas Eelmäe.