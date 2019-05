Tartu ülikooli kantsleriks sai napi juhtimiskogemusega töötaja

Greete Palgi RUS

Tartu ülikoolile valiti uus kantsler.

Täna teatas Tartu ülikool, et uueks kantsleriks valiti Kstina Vallimäe, kes on küll 1999. aastast ülikoolis töötanud, kuid juhtival positsioonil on ta töötanud vaid viimased kaks kuud ning seda kantsleri kohusetäitjana. Enne seda töötas Vallimäe rektoraadi büroo juristi ning haldus- ja majandustegevuse nõunikuna.