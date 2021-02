Tartu ülikooli arendusprorektor: Kaalume mõtet mitte saata üliõpilasi Hiina vahetusprogrammi

Möödunud aasta novembrikuu Universitas Tartuensis kirjutas, et ainus konkreetne samm, mis leppe sõlmimisega kaasnes, oli üliõpilaste saatmine vahetusprogrammi “Seeds for Future“ raames Hiinasse, kus neile tutvustatakse riigi kultuuri ja nad saavad omandada kogemusi Huawei ettevõttes. Koroonaviiruse pandeemia tõttu aga kevadist programmi ellu ei viidud.

Novembris möödus aasta leppe sõlmimisest. TÜ arendusprorektor Erik Puura sõnas sügisel Universitas Tartuensisele, et lepe ei kohusta õiguslikult millekski, vaid on justkui viisakusest antud käepigistus, mille järel võib tulevikus leida ühiseid koostöökohti

Kas Tartu ülikool plaanib välisluure raportis avaldatu valguses oma üliõpilasi Hiinasse mitte saata või suisa leppest lahkuda?

“Kaalume mõtet selles programmis mitte osaleda,” vastas Puura täna Delfile.

Raportis on kirjas: “Hiina tahab kogu maailmast andekaid inimesi üle osta, meelitada

neid Hiinasse või neisse investeerida, selleks et pääseda ligi teadmistele, millest Hiinal on vajaka. Eesmärk ei ole mõlemale poolele kasulik koostöö, vaid ainult Hiina võimekuste väljaarendamine sellisele tasemele, kus ta enam ei sõltu välismaistest tarnijatest. Hiina on sihiks seadnud saada tehnoloogia valdkonnas täiesti iseseisvaks.”