Tartu Ülikool pakub abi koroonaviiruse testimiseks. Riik pole seda seni vajalikuks pidanud

Mis on hetkel täielikust võimekusest puudu? Kui palju täisvõimekuse tekitamine maksma võib minna? Mis on teoreetiline ajaperiood, mis võimekuse loomisele kuluda võib?

Arvestuslik laborite võimekus on 1500 proovi ööpäevas juhul kui töötame ühes vahetuses, kahes vahetuses oleks meie võimekus ca 3000 proovi.

See võimekus on tingimuslik ja realiseerub eeldusel, et proovid on toimetatud laboritesse, analüüside teostamiseks vajalikud kitid on olemas, nakkusohtliku materjali käitlemiseks on vajalikud riiklikud load tagatud. Samuti tuleb tagada töötajate koolitus. Akuutse vajaduse korral suudame laborid valmis seada 24h jooksul.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112. COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine. Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra.

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid.

