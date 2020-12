Tartu Ülikool on Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia üks parimaid

QS reastab Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni parimaid ülikoole alates 2014. aastast. Esimesel kohal on algusest peale püsinud M. V. Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool. Tartu Ülikool on edetabeli eesotsas olnud kõigil aastatel, kuid tänavune teine koht on seni kõrgeim.

„Rahvusvahelistes edetabelites tõusmine pole kunagi ülikooli eraldiseisev eesmärk, vaid meie sisuliste eesmärkide kõrvaltulemus,“ ütles Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura. „Seejuures oleme näiteks Tartu Ülikooli uues arengukavas seadnud nii eesmärke, mis parandavad ülikooli positsiooni, kui ka selliseid, mis edetabelites tõusmisele sugugi kaasa ei aita. Ometi on selliseid hinnanguid meeldiv lugeda. See annab tunnistust, et Tartu Ülikool on oma kõrgetasemelise tegevusega rahvusvaheliselt silmapaistev,“ lisas ta.

Kolmandale kohale paigutus Peterburi Riiklik Ülikool. Eesti ülikoolidest on lisaks Tartu Ülikoolile edetabelis ka Tallinna Tehnikaülikool, kes on võrreldes eelmise aastaga langenud 22. kohalt 31. kohale, ja Tallinna Ülikool, kes säilitas 400 ülikooli konkurentsis 71. koha.

Edetabelis on esindatud 30 riigi ülikoolid. Esikümnesse mahuvad lisaks Eestile ja Venemaale vaid Tšehhi ning Poola ülikoolid. Ülejäänud Baltikumist oli parim 20. kohale paigutunud Vilniuse Ülikool.

Paremusjärjestuse koostamisel arvestab QS kümmet näitajat: ülikooli maine akadeemilistes ringkondades (30%) ja tööandjate seas (20%), üliõpilaste-akadeemiliste töötajate suhtarv (10%), publikatsioonide arv ühe akadeemilise töötaja kohta (10%), viitamiste arv ühe publikatsiooni kohta (5%), välistöötajate ja -üliõpilaste osakaal (kumbki 2,5%), doktorikraadiga akadeemiliste töötajate osakaal (5%), ülikooli nähtavus veebis (10%) ja ülikooli teaduskontaktide rahvusvahelisus (10%).

QS-i Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia ülikoolide pingereaga saab tutvuda QS-i veebilehel. Juunikuus avalikustatud QS-i maailma ülikoolide tänavuses pingereas paikneb Tartu Ülikool rekordkõrgel 285. kohal.