Tartu Ülikool: me alustasime ahistamisjuhtumi uurimist kohe esimese pöördumise järel

Eilne "Pealtnägija" rääkis loo USA-st Tartu Ülikooli õppima asunud Madeleine’ist, kes ütleb, et sattus õppejõu ahistamise ohvriks. „Pealtnägija” leidis veel kolm naist, kes ütlesid, et on professori ahistamise ohvrid, ja mitu inimest, kes nägid tema sobimatut käitumist. Esimesed kaks kannatanut, sealhulgas Madeleine, võtsid ülikooliga ühendust juba veebruaris 2019.

"Kirjavahetusest on näha, kuidas teemat põrgatatakse ühelt teisele ja asja justkui võetakse tõsiselt, ent erinevatel põhjendustel midagi kuude kaupa õieti ei juhtu," vahendas "Pealtnägija".

"Ma ei saanud vastuseid tavaliselt nädalate jooksul. Kui ma küsisin, kas midagi on ette võetud, siis tavaliselt oli vastus väga pikk versioon sellest, et mitte midagi ei ole tehtud," rääkis Madeleine.

Tartu ülikooli akadeemilise sekretäri Andres Soosaare hinnangul võis olla tegemist kommunikatsiooniprobleemiga. "See, et esimest korda mingisugusest probleemist räägitakse, ei tähenda kohe, et kaebus on esitatud. /.../ Võib-olla seal oli mingisuguse suhtlus- või kommunikatsioonihäirega tegemist. Võib-olla see kommunikatsioon oleks olnud või pidanud olema tõhusam ja efektiivsem," kommenteeris ta.

Ülikooli seisukoht on, et ametlikult jõudis kaebus nendeni alles mais. Asja uuriti, aga kuna vahele tuli suvi, vesteldi professoriga ametlikult uue õppeaasta alguses.