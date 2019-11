Tartu ülikool loobub kärbete tõttu maineka Oxfordi e-raamatukogu kasutamisest

“Raamatukogust öeldi mulle, et Tartu Ülikooli ligipääs Oxford University Pressile lõpeb sel aastal ja seda ei uuendata. Tahtsin kõigile teada anda, et jõuaksite veel tegutseda ja hankida, mis teile vajalik!” kirjutas Tartu ülikooli ühe humanitaarteaduskonna teadur osakonna listi.

Osakonna juht nentis vastuskirjas, et tegu on kahetsusväärse kärpega. “Oxford University Pressist loobumine on rahaliste kärbete otsene ohver,” kurvastas ta.

Tartu ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm kinnitas Delfile, et Oxford University Pressi mahukast e-raamatute kollektsioonist tuleb loobuda tõesti. Nimelt ei ole raamatukogu teavikute ostmise eelarve viimastel aastatel kasvanud, raamatute-ajakirjade, sealhulgas digitaalsete, hind aga küll.

“Väljaanded kallinevad umbes 5-7 protsenti aastas, saame neid igal aastal osta järjest vähem,” tunnistas Kurm. Oxford University Pressi kollektsioonile ligipääs maksab aastas umbes 30 000 eurot, lisaks veel käibemaks.

Mõistagi püüab raamatukogu kärpida sealt, kust see võimalikult vähem valus oleks. “Raamatukogu analüüsib iga-aastaselt andmebaaside, e-raamatute pakettide ja e-ajakirjade kasutusstatistikat ja hinnatõusu ning selle põhjal tehakse koostöös valdkondadega otsused tellimuste pikendamiseks, nendest loobumiseks või hoopis uue andmebaasi hankimiseks,” selgitas Kurm.

Raamatukogu komplekteerimiseelarve moodustub haridus-ja teadusministeeriumi ja ülikooli eraldistest. 2019. aasta eelarves on trükiste ja andmebaaside jaoks ette nähtud 1 050 000 eurot.

Möödunud, 2018. aastal suutis ülikooli raamatukogu juurde osta ligi 29 000 teavikut, lisaks oli juurdepääs 119 andmebaasile, mis sisaldasid põhiliselt teadusajakirjade täistekste, teatmeteoseid

Tartu ülikooli raamatuvara suurus möödunud aasta lõpu seisuga oli veidi üle nelja miljoni teaviku.