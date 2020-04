Tartu ülikool hakkab 2000 juhusliku inimese kaupa koroonaviiruse levikut uurima. Luubi alla võetakse ka Saaremaa ja Õismäe rahvas

Kaheksa nädalat kestva koroonaviiruse levimuse jälgimise uuringu käigus intervjueeritakse ja kutsutakse testimisele iga nädal 2000 eestimaalast. Seireuuringu juht, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor Ruth Kalda sõnas, et praeguse epideemia tingimustes on tervisepoliitilisteks otsusteks vajalikud usaldatavad levimusandmed.

„Seni on Eestis eriolukorra meetmete valikul lähtutud raskemate haigusjuhtude ja arstiabi vajavate inimeste nakatumise statistikast ning teiste riikide kogemusest. Kuna aga kõik koroonaviirusega nakatunud ei haigestu ja samas kõiki haigestunuid ei testita, ei ole meil andmeid viiruse tegeliku leviku kohta,“ rääkis Kalda.

Tartu Ülikooli teadlased selgitatavad välja nakkuse leviku nii viirusinfektsiooni tunnustega kui ka sümptomiteta elanike seas. Sel moel saab hinnata üleriigilist nakkuse levikut rahvastiku seas ning erinevates rahvastikurühmades ja regioonides.

„Kui tahame hinnata eriolukorras rakendatud meetmete efektiivsust ja muuta tõenduspõhiselt seniseid otsuseid, on oluline teada leviku andmeid rahvastikus. Õige teave võimaldab meil valida õiged meetodid,“ sõnas Ruth Kalda.

Ka seireuuringu töörühma kuuluv Tartu Ülikooli epidemioloogia professor Anneli Uusküla rõhutas, et puuduliku teabe alusel ei saa epideemiat tulemuslikult ohjeldada. Selleks on vaja hinnata nii viiruse levikut kui ka seda, millised on enim ohustatud rahvastikurühmad ja piirkonnad Eestis.

„Lisaks epideemia kulule on vaja analüüsida ka riigi poolt rakendatud ennetusmeetmete ulatust ja mõju. Uuringust saadav teadmine on oluline nii edaspidiste nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamise tegevuskavade väljatöötamiseks kui ka näiteks vaktsinatsioonikava suunamiseks,“ sõnas Uusküla.

Uuringu üks osa on läbilõikeline küsitlusuuring, mida hakkab tegema küsitlusfirma. Küsitluse juhuvalimisse kuuluvad vähemalt 18-aastased isikud, keda rühmitatakse soo, vanuse ja elukoha järgi, tuginedes rahvastikuregistri andmetele.

Küsitluses osalenud isikud kutsutakse kokkulepitud ajaks Medicumi olemasolevatesse drive-in-testimispunktidesse, kus testimine toimub läbi avatud autoakna. Vajadusel tagab Medicum proovide võtmise puudega inimestele ja eakatele nende kodus. Teste analüüsitakse Synlabi laborites, tulemused kantakse tervise infosüsteemi ning Medicum informeerib testitavaid nende testi tulemusest. Kõiki uuringu käigus tuvastatud nakatunuid küsitletakse regulaarselt, et jälgida haiguse kulgu.