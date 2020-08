Tartu toitlustusettevõtted panid seljad kokku ning töötasid välja hea tahte leppe

Greete Palgi RUS 1

Baarilett. Foto: Annika Haas

Viimastel päevadel on selgunud, et mitmeid Tartu lokaale ja baare on külastanud koroonaviirusega inimesed, mistõttu töötasid toitlustusettevõtted välja hea tahte kokkuleppe, et omalt poolt viiruse tõkestamisele kaasa aidata.