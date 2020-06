Tartu südalinna sõidutee muutub kuuks ajaks autovabaks

Linnapea Urmas Klaas selgitas, et kuna koroonaviiruse leviku tõttu jäävad ära mitmed oodatud üritused, otsustas linnavalitsus pakkuda tartlastele võimalust koguneda linnasüdamesse ning nautida suve ja üksteise seltskonda ootamatus keskkonnas - keset sõiduteed. “Pärast keeruliselt alanud aastat soovime inimestele pakkuda rõõmu ja mõnusat linnaruumi. Loome keskkonna, mis tooks kesklinna rohkem inimesi ning piirkonna elavdamise kaudu jõuavad külastajad ka sealsetesse kohvikutesse ja restoranidesse,” sõnas Klaas.

Autovabaduse puiesteele on oodatud kõik, kes tahavad kesklinnas mõnusalt aega veeta, pidada vabas õhus koosolekuid või saada osa erinevatest tegevustest. Külastajaid ootavad koosolekuteala, rannabaar, kiiged, välilugemissaal, tänavatoiduautod, piknikualad, pinksilaud, turu- ja täikaplats, loodusmaja ja kunstimuuseumi programmid, välikino ja palju muud põnevat.

Terve ala on kujundatud 2+2 distantsireeglit silmas pidades, seda tuletavad meelde tähistused asfaldil ja haljasaladel. Meelelahutusprogrammi välja ei kuulutata, et vältida kogunemisi. Kindel võib olla aga selles, et terve kuu on Autovabaduse puiesteel täidetud meeleolukate sündmustega.

Kui linlased ja külalised võtavad Autovabaduse puiestee hästi vastu, loodetakse sellega jätkata ka järgmistel aastatel.

Autovabaduse puiestee loomisel teevad tihedat koostööd linnavalitsus, sihtasutus Tartu 2024, ettevõtjad ning paljud linna kultuuri- ja haridusasutused.

Autovabaduse puiestee on avatud kuu aega 3. juulist 2. augustini.