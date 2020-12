Tartu striptiisiklubi otsib väljapääsu koroonapiirangutest. Politsei ei kiida meetodit heaks

Sapphire'i reklaamplakatil on kirjas, et peale kella 22 on võimalik pidu jätkata "neljas peoubussis või klubi erinevates limusiinides".

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Meelis Saarepuu märkis Delfile, et liikuvale peokohale kehtivad samad piirangud, mis teistelegi meelelahutusasutustele.

"Sellised peod on politsei tähelepanu all ning rikkumise tuvastamise korral edastame info terviseametile," sõnas Saarepuu. "Oleme ka varasemalt suhelnud sama ettevõtte juhiga ning pööranud tähelepanu kehtivatele piirangutele. Kutsume kõiki ettevõtte juhte üles vastutustundlikule ja mõistlikule käitumisele."

Saarepuu toonitas nakatumistrende vaadates, et kõigil tuleks kriisi võtmes oma panus anda ning enda käigud üle kaaluda.

"Soovitame meelelahutusasutuste omanikel kui inimestel endil mõelda, kas tänastes oludes, kus iga päev lisandub üle Eesti sadu nakatunuid, kaaluvad võimalikud riskid üles koosviibimised," rõhutas politsei operatiivjuht. "Igaüks meist saab anda kõik endast oleneva, et saaksime aasta lõpu veeta tervetena pereringis ja vähendada viiruse levikut!"

Sapphire'i klubi reklaam.

Sapphire'i klubi kõneisik märkis Delfile, et antud juhul on olukord vaidlustatav: reklaamis märgitud peobuss olevat katki ja see tegelikult ei ringlevatki. Peale kella 22 kestva peomeeleolu rahuldamiseks on kasutusel hoopis maksimaalselt kaheksa inimest mahutavad limusiinid.

"Kui kaks klienti istuvad limusiinis, siis kuidas ei või olla? Sõidan näiteks oma naisega autos, mis selles ebaseaduslikku on," küsis kõneisik oletuslikult. Ta märkis, et Sapphire'i limusiini on hiljuti ka näiteks korrakaitsjate poolt kinni peetud ja mingit probleemi polevat esile kerkinud. "Paar-kolm-neli inimest on tahtnud mõningaid otsi teha."

Miks siis reklaamis peobuss jutuks on, kui tegelikkuses sellega ringi ei sõideta? Ja kuidas siis tehakse juttu neljast bussist, kui klubist märgitakse, et üks ja ainus peobuss pole hetkel kasutuselgi?

"Eks igaüks teeb reklaami nii, nagu tahab," märgiti Sapphire'ist seepeale.

