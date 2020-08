Tartu restoranis tuvastati töötajal koroonaviirus, kõik temaga samas vahetuses olnud kolleegid püsivad kodus

La Dolce Vita omanik Danilo Venturini selgitas, et palus ettevõtte kulu ja kirjadega testida kõiki töötajaid. Täna selgus, et kõik töötajad, peale ühe, kelle tulemus varem selgus, terved. Siiski on restoran täna kinni ning haige töötajaga samas vahetuses olnud kolleegid viibivad kaks nädalat eneseisolatsioonis.

"Veerand töötajaid on automaatselt kodus, järgmised kaks nädalat me töötame ebaregulaarsetel aegadel, aga teavitame kliente restorani Facebooki lehel," lubas Venturini. Kuigi töötajad, kes on isolatsioonis, said negatiivse testi, peab omanik isoleerimist väga oluliseks. "Koroona on väga ohtlik haigus," rõhutas ta.

Restoranis kandsid töötajad näomaske juba enne nakatumist, seda tehakse ka edaspidi ning jätkub tavapärane pindade puhastamine. "Tahame teha omalt poolt kõik, et meie töötajate kaudu nakkus edasi ei leviks," selgitas Venturini.

La Dolce Vita tavapärased avamisajad peaksid kehtima taas 14. augustist.