Tartu reformierakondlane: olukord on nii jabur, et seda on üsna keeruline kommenteerida

Tartu linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Verni Loodmaa ei tundnud samuti Širokovi, aga kogu olukord tekitas temas hämmastust. "Minu meelest on olukord nii jabur, et seda on üsna keeruline kommenteerida," lausus Loodmaa.

Ta oli kurb selle üle, et pikalt kestnud vastasseis ja arusaamatus Tartu Keskerakonnas on jõudnud nii kaugele, et sellest on saanud mitte enam Keskerakonna siseasi, vaid sellest on saanud ka Reformierakonna mure.

"Teisalt on võti endiselt Monica Ranna käes, kes oma erakonnakaaslaste oodatud otsusega saaks situatsioonile lõpu teha ja taastada Tartus normaalse linnajuhtimise, et ajakirjanduses oleks Tartu kohta lugeda ka midagi muud kui rahanduse abilinnapea tegemistest," kritiseeris Loodmaa Randa.

Ühes asjas oli Loodmaa aga kindel. Ükskõik kas praegune olukord lõpeb Širokovi saamisega abilinnapeaks või hoopis uue koalitsiooni loomisega, mõlemal juhul tähendab see Monica Ranna umbusaldamist.