Tartu Reformierakond ja sotsid umbusaldavad Monica Randa

Avaldusele kirjutas alla 28 volikogu liiget ja seda menetletakse volikogu järgmisel istungil, mis toimub tõenäoliselt 13. veebruaril, vahendas ERR.

Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) selgitas Delfile, et tegemist on täiesti protseduurilise küsimusega. "Selliselt saame luua uue koalitsiooni. Me ei anna umbusaldamisega ühtegi hinnangut Monica Ranna tööle abilinnapeana," sõnas Klaas. Peale umbusaldamise oleks olnud võimalus luua uus koalitsioon ja panna ametisse uus abilinnapea nii, et Rand oleks ise lahkumisavalduse esitanud. Kuna ta seda ei teinud, pidid reformarid ja sotsid teda umbusaldama.

Reformierakonna Tartu piirkonna juhatus ja Tartu linnavolikogu fraktsioon otsustasid lõpetada Tartu linnavolikogus koostöö Keskerakonnaga praeguses koalitsioonis ning alustada konsultatsioone SDE-ga Tartus uue koalitsiooni moodustamiseks.

Reformierakonna viis otsuseni Keskerakonna sisetüli, mis puhkes Ranna abilinnapea kohalt tagasikutsumise ümber. Keskerakond viskas jaanuari keskel Ranna erakonnast välja.