Tartu politseimajja on kahel korral toodud lõhkekehi

Oktoobris on kõigil võimalus karistust kartmata politseinikele või päästjatele teada anda, kui nende majapidamises seisab midagi ohtlikku.

Kahel juhul on aga Tartu politseimaja ukselt vastu vaadanud inimene, kellel on näpus granaat või II maailmasõjaaegne lennukimürsk.

"Mitte mingil juhul ei tohi selliseid ohtlikke esemeid ise päästekomandosse või politseijaoskonda hakata tooma, see on ohtlik! Ainuõige on taolisest leiust teatada hädaabinumbril 112 ja järgida saadud juhiseid!," rõhutas Lõuna prefektuur ühismeedias.

Mullu viidi läbi samasugune lõhkematerjali ja relvade loovutamise kampaania. Eestlaste valdustest jõudis politseinike kätte enam kui sada tulirelva, üle 12 000 padruni ning arvestatav kogus püssirohtu, detonaatoreid, lõhkepakette ja muud ohtlikku.