Tartu piirab hooldekodude külastamist, sulgeb kaks lasteaiarühma ja jätab ära kontserdi

Täna kogunesid Tartu linnavalitsuse kriisimeeskond ning toimus ametkondade vaheline kriisikoosolek, et arutada koroonaviiruse levikuga tekkinud olukorda Tartus.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on olukord Tartus jätkuvalt tõsine ja nõuab kõigilt tartlastelt vastutustundlikku käitumist.

"Linnavalitsus võtab omalt poolt ette mitmeid samme viiruse leviku ennetamiseks ja piiramiseks. Otsustasime jätta ära linna korraldatava pühapäevaks kavandatud Curly Stringsi kontserdi ning sulgesime linna lasteaedades Tähtvere ja Mõmmik ühe rühma, kus oli kokkupuuteid viirusekandjatega. Selleks, et kaitsta meie kõige haavatavamaid gruppe, seame sisse ajutise külastuskeelu Tartu Hooldekodus ja Vaimse Tervise Hooldekeskuses," täpsustas Klaas.

Tartu Linnavalitsus ja terviseamet soovitavad kahe lähima nädala jooksul vältida siseruumides toimuvaid üritusi, hoida avalikes kohtades ja üritustel distantsi, desinfitseerida või pesta regulaarselt käsi ning kehva enesetunde korral jääda koju.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luhti sõnul ei pea noored väsimust, nohu, ninakinnisust, peavalu, silmapõletikku, kurgukipitust, maitsetunde kadumist või liigesevalu haiguseks. "Just need on aga koroonaviiruse kõige levinumad tunnused, mille ilmnemisel tuleks jääda koju ja perearstiga ühendust võtta," lisas Luht.

Terviseamet ja linnavalitsus juhivad avalike ürituste korraldajate tähelepanu, et tuleb luua sellised tingimused, kus inimesed ei oleks üritustel omavahel tihedas kontaktis ja tagatud oleksid kätedesinfitseerimise võimalused.

"Praegune haiguse levik näitab, et nakkus saadakse peamiselt siseüritustelt. Tegemist on n-ö pidude ja seltskondade haigusega. Kui me ei saa haigust kontrolli alla, siis tuleb kõne alla uuesti rangemate piirangute seadmine," sõnas Luht.