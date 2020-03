Tartu part viidi keelust hoolimata koos pesaga lillekastist minema

Keskkonnaamet tuletas meelde, et paraku on mitu loodusehuvilist üritanud varem linnas hauduvaid linde koos pesa ja munadega nende arvates sobivamasse kohta ümber tõsta. „Kahjuks pea alati sellised katsed ebaõnnestuvad, sest emalind ei võta uut asukohta omaks ja hülgab munadega pesa üsna kergesti. See konkreetne Tartu part on tolles lillekastis korduvalt pesitsenud edukalt ilma inimese sekkumiseta. Eelmisel aastal, kui loodushuvilised üritasid pardile poegade koorumise järel abiks olla, said seetõttu kolm poega selliselt kannatada, et oma loomulikku elu nad enam jätkata ei saanudki.”

Teavitusest hoolimata oli täna hommikuks part koos pesaga lillekastist siiski ära viidud. „Tõenäoliselt pole tegemist juhusliku vaid sihiteadliku teoga, sest hoolikalt on kaasa võetud kogu pesa ja endisel haudumiskohal haigutab kastis sügav lohk. Tegu on kahetsusväärne, sest pardi enda valikuid ei austatud,” väljendas keskkonnaamet nördimust.

Keskkonnaamet tuletab meelde, et inimese igasugust sekkumist looduslike lindude pesitsemisesse, sealhulgas ümber tõstmist või poegade kinni püüdmist, käsitletakse pesitsuse tahtliku häirimisena. Viimane on looduskaitseseaduse § 55 lõike 6 prim 1 alusel keelatud, vajadusel karistatakse seda tegu täie rangusega.